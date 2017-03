Appel à projets BeMed : les lauréats

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

Copyright - Michael Alesi

Considérant l’impact de cette pollution plastique sur les écosystèmes et les ressources marines ainsi que sur la qualité des eaux et sur la santé des populations, la Fondation Prince Albert II de Monaco, Surfrider Foundation Europe, la Fondation Tara Expéditions, la Fondation Mava et l’IUCN ont décidé d’agir ensemble au sein de la Task Force « Beyond plastic Med » (BeMed), afin de sensibiliser et de mobiliser la société civile autour d’actions concrètes.

L’enjeu est la création d’un réseau méditerranéen d’acteurs locaux (ONG, collectivités, acteurs privés) engagés dans la lutte contre la pollution plastique, afin de développer des projets exemplaires.

BeMed a ainsi lancé un appel à micro-initiatives en janvier 2017 concernant l’ensemble des pays du bassin méditerranéen, afin de soutenir financièrement des projets locaux, œuvrant pour la réduction de la pollution plastique sur les rives et dans la mer. Onze projets provenant de Grèce, Italie, Turquie, Chypre, Albanie, Liban, Tunisie, Monténégro ont été distingués à Monaco, le 30 mars 2017, en présence de S.A.S le PrInce Albert II de Monaco, dans le cadre de la Monaco Ocean Week, qui se tient dans la Principauté jusqu’au 4 avril prochain.

Les lauréats du 1er appel à projets BeMed

Active Skiathos Against Plastic bags (ASAP)

MEDITERRANEAN SOS Network (MedSOS)

Grèce

Cette initiative a pour but d'évaluer, sur l’Ile de Skiathos, la situation en matière d’utilisation et d'élimination des sacs en plastique, d’encourager la participation du public par une meilleure éducation et de favoriser des actions pédagogiques aux niveaux local, régional et national.

Des nettoyages de plage seront ainsi organisés afin de sensibiliser le plus grand nombre et de faire évoluer les mentalités. Des sacs en coton réutilisables seront distribués au sein de la population locale afin de proposer une solution alternative aux sacs en plastique.

Arts against Plastic. Plastiğe Hayır!!

EDOSK - Turquie

La ville d'Edirne se situe au confluent de trois fleuves, dont les eaux et les matières plastiques qu'elles transportent se déversent dans la mer Méditerranée. L'initiative que propose « PlastigeHayir!! » est née d'un projet de l'École d'art de l'Université Trakya, visant à sensibiliser les étudiants à la pollution plastique. Ceux-ci ont créé des infographies originales et ludiques permettant d'atteindre divers publics.

Blue Packaging

BLU MARINE SERVICE SOC COOP - Italie

Cette initiative porte sur l'organisation de trois ateliers de sensibilisation sur la pollution de plastique destinés aux parties prenantes locales. Les acteurs (municipalités, entreprises de gestion des déchets, grossistes de fruits de mer ) qui assisteront à ces ateliers aborderont le problème des déchets marins et de la pollution de plastique, l’impact sur l'environnement resultant de l'utilisation de matières plastiques dans la pêche et l'aquaculture et les solutions à mettre en œuvre pour réduire la présence de matières plastiques sur les côtes et au large.

Fighting Plastic Pollution in Cyprus: The Responsible Beach Bars Initiative

AKTI Project and Research Centre - Chypre

Cette initiative a pour but de responsabiliser les professionnels des bars, buvettes et restaurants de plage chypriotes, en les incitant à protéger leurs étendues de plages et réduire le volume de déchets marins, notamment les matières plastiques abandonnées par leurs clients.

Plusieurs actions pour y parvenir : organiser un atelier regroupant les représentants des bars de l'île; identifier les problèmes associés à la gestion des déchets plastiques et attirer leur attention sur des solutions simples et efficaces ; élaborer un guide de « bonnes pratiques »; lancer une vaste campagne de sensibilisation pendant l'été 2017, qui s'accompagnera d'un concours pour les bars de plage ayant le mieux réussi à réduire les déchets plastiques.

Plastic free beaches

Legambiente Onlus- Italie

« Plastic Free Beaches » vise à enrayer le problème des déchets plastiques sur 30 sites côtiers en Italie, en Albanie, en Croatie et en Grèce. Axée sur la sensibilisation des baigneurs et des parties prenantes institutionnelles et économiques locales, elle encourage la réduction de ces derniers ainsi qu'une gestion du tourisme plus efficace et durable dans les zones concernées.

Le projet prévoit les activités suivantes : sessions de nettoyage des plages à participation bénévole ; sensibilisation des baigneurs (par le biais d'activités participatives ludiques) ; suivi de l'analyse des déchets sur les plages ; formation des opérateurs sur le suivi des déchets sur les plages et l'utilisation de la carte des déchets de plage existante ; organisation d'ateliers (à l'attention de mytiliculteurs) sur la perte et la dispersion des filets de pêche ainsi que les innovations technologiques des filets biodégradables.

Promote Marine Plastic Pollution Reduction along the Albanian Coast

Agricultural University of Tirana- Albanie

Cette initiative permettra de définir, avec les parties-prenantes (secteur halieutique, chercheurs, décideurs politiques, ONG et secteur du recyclage) une stratégie de réduction de la pollution de plastique dans les zones albanaises de la mer Adriatique et de la mer Ionienne. En fin de projet, les données collectées et les mesures appliquées dans les zones pilotes contribueront à effectuer une évaluation de la pollution de plastique marine sur le littoral albanais et à mettre en œuvre des solutions concrètes.

Relieving the Northern Lebanese Mediterranean Sea coast from abandoned nylon fishnets

Lebanese Developers- Liban

Les côtes libanaises sont particulièrement jonchées de vestiges de filets de pêche en nylon, mais aucune organisation œuvrant dans le pays ne se concentre sur ce problème.

Ce projet a pour but de sensibiliser les pêcheurs sur les filets en nylon rejetés au large ou sur le rivage, et de mettre en œuvre la collecte et le recyclage des filets abandonnés.

PlastiStop

Association Jlij pour l’Environnement Marin AJEM- Tunisie

L'initiative locale « PlastiStop » repose sur plusieurs piliers. Le premier porte sur l'organisation de campagnes de nettoyage et de ramassage de déchets : sur les plages, dans les eaux côtières peu profondes mais aussi en haute mer, en ciblant les zones les plus vulnérables (récifs de corail, grottes, pièges fixes en feuilles de palmier à Mellita).

Le second concerne l'installation d'une gamme d'accessoires de collecte de plastique (boîtes, poubelles, bidons de 10 L), pour pallier les insuffisances des installations.

Le troisième consiste à former dix personnes (cinq pêcheurs et cinq étudiants), qui deviendront ensuite les représentants de la Méditerranée, chargés de sensibiliser la population et d'assurer la pérennisation de l'initiative avec l'association.

Plastics Recycling, capacity building and awareness raising

Zero waste Montenegro- Monténégro

Au Monténégro, la technologie obsolète, les difficultés logistiques et le manque de ressources et d'expertise freinent la gestion des déchets. Avec Green Home, première ONG environnementale du Monténégro, et l'ONG environnementale North Land, Zero Waste Montenegro sensibilisera la population via notamment :

Des sessions de formations pour les agents municipaux et entreprises de services publics concernés, afin de les aider à élaborer et à mettre en œuvre des plans de gestion des déchets adaptés,

Une campagne de sensibilisation nationale sur les effets nocifs des déchets en plastique,

L’organisation d’une pétition nationale demandant d'interdire l'utilisation des sacs en plastique à usage unique.

Between the Adriatic and Ionian Sea

Social Education & Environment Protection- Albanie

Quelque 200 000 habitants vivent dans la région côtière de Vlora, qui s'étend de Porto Palermo dans la mer Ionienne jusqu'à l'embouchure de la rivière Vjosa dans la mer Adriatique. Jour après jour, le déversement en mer de volumes considérables de déchets est le résultat d'un usage excessif de sacs et autres objets en plastique, associé à une mauvaise gestion de la part de la municipalité. Le projet vise à apprendre à la communauté et aux principaux acteurs de la mer à réduire leur utilisation des matières plastiques. Les activités de lobbying et de plaidoyer exercées auprès des décideurs encourageront la préparation d’un Plan de gestion des déchets. Le projet prévoit également d'imposer des taxes élevées sur les sacs en plastique distribués dans les marchés de la région. Enfin, les porteurs du projet souhaitent éduquer davantage les jeunes écoliers sur les dangers du plastique et les moyens de limiter son utilisation.

Encouraging beach users and snack bars to promote clean beaches in Velika Plaza, Ulcinj, Montenegro - VelikaPlasticFree

Regional Development Agency - Ulcinj Business Association (RDA - UBA)- Monténégro

De récentes études reposant sur les objets trouvés sur les plages méditerranéennes (ARCADIS 2014, Öko-Institute, 2012) indiquent une pollution principalement terrestre, due de 40 à 50 % aux activités de loisirs. Ce projet vise à sensibiliser la population et à modifier les comportements.

Les buvettes de Velika Plaza auront à leur disposition les ressources qui leur permettront de prendre des mesures concrètes (fiches d'information, couverts en bois, poubelles pour déchet en plastique…). Des messages de sensibilisation seront transmis aux baigneurs sous forme d'affiches et de guides. Un concours photo sera organisé sur le thème des déchets marins et du nettoyage des côtes.