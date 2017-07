Bibliomer : sensibiliser les usagers de la plage aux grandes thématiques environnementales

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

En collaboration avec le Centre de Découverte du Monde Marin, la Direction de l'Environnement organise une animation de sensibilisation du grand public au milieu marin, sur la plage du Larvotto, les mardi 25 juillet et lundi 7 août prochains, entre 16h et 19h.

"Bibliomer", bibliothèque itinérante et ludique, se déplace tout l'été sur les plages de la Côte. Elle a permis l’an passé de faire découvrir, notamment aux plus jeunes, les richesses de la mer Méditerranée, en particulier de la zone littorale.

Cette année, l’accent est placé sur le divertissement. Les animateurs proposeront des ateliers sur la pêche, l’observation des cétacés et la gestion des déchets, avec, à la clé, des livrets-jeux, des livres et de nombreux lots à gagner.

Plus d’infos : environnement@gouv.mc