Urbanisation en mer : déjeuner du Comité de suivi environnemental

Aujourd'hui, les 7 experts du Comité de suivi environnemental du projet d'urbanisation en mer ont évoqué leurs travaux, au cours d'un déjeuner, avec S.E. M. Serge Telle, Ministre d'Etat, Mme Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de L'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, M. Cyril Gomez, Directeur Général de ce Département, M. Jean-Luc Nguyen, Directeur de la Mission Urbanisation en mer (Urbamer) pour le Gouvernement Princier, Mme Valérie Davenet, Directeur de l’Environnement et Mme Jacqueline Gautier Debernadi, Directrice de l’Association Monégasque de Protection de la Nature et gestionnaire des réserves marines de la Principauté.

De spécialités et horizons divers - biologie marine, écoconception, travaux maritimes… - les membres du Comité ont pour mission de constamment améliorer la prise en compte environnementale du projet.

