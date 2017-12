Des dalles solaires installées en Principauté

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

Crédit photo: © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Les dalles Wattway sont posées et collées directement sur la route. Épaisses de quelques millimètres seulement, elles comprennent des cellules photovoltaïques de 15 cm de côté, constituant une très fine feuille de silicium « polycristallin ». Enrobées dans un substrat composé de résines et de polymères, elles sont suffisamment translucides pour laisser passer la lumière du soleil et assez résistantes pour supporter la circulation de poids lourds.

Ces dalles présentent un rendement de 15%, quasi-similaire à celui du photovoltaïque classique. Aussi, 20 m² de chaussée Wattway suffisent à approvisionner un foyer moyen en électricité (hors chauffage).

« Il s’agit d’un test grandeur nature de ce nouveau dispositif de panneaux solaires qui permettent de transformer les voies de circulation, donc l’espace public, en support d’énergie renouvelable » souligne Jean-Luc Puyo, Directeur de l’Aménagement Urbain. Il ajoute : « Demain, nous pouvons imaginer que d’autres voies de la Principauté deviennent des supports de notre politique en faveur des énergies renouvelables ».

Plus d’informations : amenagement@gouv.mc

