« Jeun’Elec » – Test de véhicules électriques

Actualité du thème "L'Environnement"

Dans le cadre de la 19e édition du programme « Jeun'Elec », le Club des Véhicules Électriques de Monaco, en étroite collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Direction de l'Environnement, a proposé aux élèves volontaires des classes de 4ème des collèges Charles III et François d’Assise Nicolas Barré de participer à une journée d'essais de véhicules électriques.

Cette opération, qui s’est déroulée aujourd'hui au Parking des Pêcheurs, a permis une présentation de tous les modes de transports électriques (scooters, vélos à assistance électrique, automobiles et karts). A cette occasion, un atelier de sécurité routière, animé par la Direction de la Sûreté Publique, a été proposé aux jeunes susceptibles de conduire un "deux-roues".

Au-delà du simple essai de véhicules électriques, l’objectif de cette journée a été de sensibiliser les élèves à la nécessité de respecter l’Environnement par une limitation de la pollution liée au transport urbain ainsi qu’à la notion d’intermodalité. Notons qu’en préparation de cette journée, tous les élèves des classes de 4ème ont bénéficié d’une séance pédagogique autour de ces thématiques.

A l’issue de cette démarche de sensibilisation, les élèves ont été invités à participer au Concours « Jeun’Elec ». Dans ce cadre, ils ont été conviés à concourir, au titre de l’année scolaire 2017-2018, en réalisant un montage photographique et un logo sur le thème de la mobilité électrique.

La remise des prix aura lieu pendant le Forum EVER, le mercredi 11 avril, en présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II.