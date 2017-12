L’Accord Pelagos finance 3 projets internationaux en faveur de la protection des mammifères marins

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

Suite à l’appel à projets lancé cette année, et dans le cadre de la 7ème Réunion des Parties à l'Accord Pelagos qui s’est tenue mardi 12 décembre dernier à l’Auditorium Rainier III, la France, l’Italie et la Principauté de Monaco ont sélectionné trois projets scientifiques destinés à approfondir les connaissances sur les mammifères marins et mettre en place des mesures de protection adéquates et efficaces :

- « Pelagos Plastic Free - Actions intégrées pour réduire les débris de plastique dans le Sanctuaire »

- « Contamination biologique et toxicologique des cétacés dans le Sanctuaire Pelagos : évaluation, origine, suivi et mesures de réduction d’impacts »

- « Proposition pour développer et évaluer les stratégies de réduction des risques de collisions avec les rorquals et les cachalots dans le Sanctuaire Pelagos »

Ces projets seront lancés début 2018. Financés à hauteur de 250 000€, ils seront conduits par des équipes des trois pays.