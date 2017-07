L'Accord RAMOGE lance sa campagne estivale "Je navigue je trie"

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Remise des sacs destinés aux déchets à l'accueil de la Capitainerie du Port Hercule ©Direction de la Communication/Charly Gallo

L'Accord RAMOGE lance aujourd'hui sa deuxième campagne estivale "Je navigue je trie", qui sensibilisera cette année les plaisanciers du Port de Fontvieille et du Port Hercule.

Cette campagne, menée en collaboration avec la Direction de l’Aménagement Urbain, la Société d’Exploitation des Ports de Monaco, le Yacht club de Monaco et "Gestes Propres" a pour objectif de réduire les déchets marins en distribuant aux navigateurs des sacs destinés à la collecte.

A la demande du Gouvernement Princier, les sacs offerts aux plaisanciers ne seront plus en matière plastique recyclée mais en matériau biodégradable, afin de répondre aux exigences environnementales de la Principauté. La capitainerie des ports de Fontvieille et d’Hercule ainsi que la marina du Yacht club mettront à disposition deux sacs de collecte, un pour les déchets à trier et un pour ceux qui ne peuvent être recyclés.

Cette initiative vise à encourager chacun à respecter le milieu marin. Elle répond également aux engagements qui lient les ports de Monaco à la certification "Ports propres ".

"Je navigue je trie", un geste simple pour la préservation de notre patrimoine marin !