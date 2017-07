L’Evaluation de Monaco - Nouvelle étape en termes de conservation de la biodiversité en Antarctique

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

Le 5 Juillet 2017, une nouvelle étape décisive en termes de conservation de la biodiversité en Antarctique et dans la région de l’océan Austral a été franchie à Monaco, soulignant de nouveau le leadership de la Principauté dans ce domaine.

L’objectif de la deuxième édition de l’atelier de travail « L’Antarctique et le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 », ouverte par Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération, et clôturée par le Professeur Denis Allemand, Directeur Scientifique du Centre Scientifique de Monaco, était de développer une série de mesures concrètes pour assurer ou améliorer la protection et la conservation de la biodiversité dans la région. Les experts se sont également attachés à identifier et définir une série d’indicateurs qui pourrait aider les Etats concernés, par la mise en place de mesures de conservation en Antarctique, à évaluer l’efficacité et le succès de ces plans d’action.

Les résultats de la première édition de l’atelier, qui s’était tenue à Monaco en 2015, montraient que globalement l’état de la biodiversité en Antarctique et dans l’océan Austral était similaire et non meilleur que celui du reste de la planète. Cependant, les experts avaient souligné que «…malgré ce bilan plutôt pessimiste, il existe de nombreuses possibilités d’actions positives pour améliorer la situation en Antarctique et dans l’océan Austral ».

Dans le contexte du Plan Stratégique global pour la Biodiversité 2011-2020, défini dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), les actions déterminées à Monaco au cours de cette seconde « Evaluation de Monaco » permettront d’établir une conservation globale et effective de la biodiversité à l’échelle planétaire.

En conclusion, le Professeur Denis Allemand a précisé : « Les actions et les indicateurs identifiés au cours de ce deuxième atelier de travail, amélioreront la situation dans la région de manière substantielle et devraient être accueillis très favorablement par tous ceux y ayant un intérêt », et a ajouté : « Je peux vous assurer que le Centre Scientifique de Monaco, et le Gouvernement Princier, continueront à soutenir la conservation de la biodiversité en Antarctique et à promouvoir les recherches et résultats scientifiques élémentaires pour définir et soutenir ces plans d’actions ».