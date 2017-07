L’Evaluation de Monaco pour la Biodiversité en Antarctique - Le programme de mise en œuvre

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Ouverture de la réunion par Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ©Direction de la Communication/Charly Gallo

Du 3 au 5 juillet 2017, Monaco accueille une réunion scientifique organisée par le Comité Scientifique pour la Recherche Antarctique (SCAR), le Gouvernement Princier, le Centre Scientifique de Monaco (CSM) et l’Université de Monash (Melbourne, Australie).

Dans son discours d'ouverture Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération a rappelé que depuis 2015, la communauté internationale a adopté de grandes décisions, lesquelles joueront certainement en faveur de la préservation de la région Antarctique, (L’agenda 2030 et les 17 Objectifs de Développement Durable ou encore l’Accord de Paris) et commandé un rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère.

L'objectif de cette réunion, qui regroupe 22 experts internationaux des domaines juridique, scientifique, de l’écologie, de la conservation et de la gestion des écosystèmes, est d'identifier des stratégies et plans d’actions réalisables qui pourraient être mis en œuvre d’ici 2020 afin de renforcer la conservation et la protection de la biodiversité dans les régions antarctiques et subantarctiques.

Elle fait suite à la première édition de l’atelier intitulé "L’Antarctique et le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 : l’Evaluation de Monaco" qui s’est tenu en juin 2015 à Monaco, et dont les résultats ont été publiés dans le journal international PLoS Biology (http://www.centrescientifique.mc/fr/actualites/297-Publication-scientifique-en-Biologie-Polaire.html