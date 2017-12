Lancement de la campagne de labellisation « Commerce Engagé »

La Direction de l’Environnement et Ecoscience Provence - association à caractère scientifique pour la préservation de l'environnement - lançaient dernièrement le processus de labellisation de la démarche « Commerce Engagé », auprès de 28 commerçants pilotes représentant toute une diversité de professions. Son but : identifier les commerçants inscrits dans une perspective de responsabilité écologique, économique et sociale.

En janvier 2018, la démarche sera étendue à d’autres catégories professionnelles. Par ailleurs, un retour vers les commerçants intéressés validera l'étape de labellisation. Des stickers et affichettes permettront aux commerçants labellisés de s'identifier.