Lancement du label « Commerce Engagé »

Actualité du thème "L'Environnement"

Communiqué de presse

Le label « Commerce Engagé » est gratuit, participatif et évolutif. Il permet de mettre en valeur les pratiques éco-responsables des commerçants et leur offre un accompagnement vers une démarche de consommation durable.

Le Gouvernement Princier lance le label « Commerce Engagé ». Son but : identifier les commerçants inscrits dans une perspective de responsabilité écologique, économique et sociale.

Crédit : Direction de l'Environnement

Le « Commerce Engagé » constitue un réseau de partenaires qui permet l’échange de bonnes pratiques, l’émergence de nouvelles pistes d’actions et la circulation d’informations.

Associé à un cahier des charges évolutif et élaboré en concertation avec les commerçants de la Principauté, le label engage le territoire dans des actions concrètes :

réduction et tri des déchets

consigne et réutilisation des emballages

approvisionnement local

économies d’énergie et gestion des ressources

Le déploiement du label proposera un accompagnement personnalisé (rencontres et échanges) et tiendra compte de l’amélioration continue de chacun.

C’est en 2014 que le Gouvernement lançait la démarche « Commerce Engagé » auprès des commerçants de la Principauté, portant tout particulièrement sur la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre.

La première étape de cette démarche visait l’écoute et le recueil des impressions et motivations des commerçants. La Direction de l'Environnement a rencontré plus de 200 commerçants utilisant des sacs en plastique, qu'elle a accompagnés dans la mise en application de l’Ordonnance Souveraine relative à l’interdiction des sacs et ustensiles en plastique.

Les informations récoltées ont porté sur la nature et l’usage des sacs, les alternatives envisageables et, plus largement, la gestion des déchets et le recyclage. Elles ont également démontré que la protection de l’environnement est un sujet qui tient à cœur et préoccupe 95 % des commerçants monégasques.

Plus d’informations : environnement@gouv.mc