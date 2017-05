Le CHPG inaugure son potager urbain

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

De gauche à droite : André Garino, Président du Conseil d'Administration du CHPG, Benoîte De Sevelinges, Directeur Adjoint du CHPG, Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Jessica Sbaraglia, fondatrice de "Terre de Monaco" et Patrick Bini, Directeur du CHPG © CHPG

Lundi 22 mai 2017, Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a inauguré le potager urbain du Centre Hospitalier Princesse Grace, en présence d'André Garino, Président du Conseil d'Administration du CHPG, de Patrick Bini, Directeur du CHPG, de Benoîte De Sevelinges, Directeur Adjoint, et de Jessica Sbaraglia, fondatrice de "Terre de Monaco*".

Avec le retour de la terre dans la ville, notamment à travers la multiplication des parcs et jardins mis à disposition en Principauté, l'agriculture urbaine est devenue une évidence pour le CHPG, qui a fait appel à l'association "Terre de Monaco" pour concrétiser son projet.

Ce partenariat a permis la création d'un potager de 250m², dont les productions saines et goûteuses, seront destinées à la cuisine de la crèche du CHPG et ponctuellement aux maisons de retraite et aux restaurant du personnel.

Deux mois de travaux et 20 tonnes de terreau Bio ont été nécessaires pour transformer un terrain inutilisé en une véritable exploitation agricole en plein cœur de Monaco.

Cette démarche s'inscrit dans la politique de Développement durable du CHPG, qui depuis 2010, développe des actions et des projets innovants, visant aussi bien à économiser des énergies qu'à réduire son impact environnemental, notamment en facilitant la mobilité de ses usagers.

*Terre de Monaco s'est fixé comme mission d'instituer l'agriculture urbaine, en particulier des potagers écologiques de fruits et légumes, sur les toits, les balcons et les alentours des bâtiments de la Principauté et des communes limitrophes, tout en commercialisant les produits issus de ses exploitations sous son propre label.

Un reportage à suivre sur Monaco Info