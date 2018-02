Marie-Pierre Gramaglia au Conseil Economique et Social

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Marie-Pierre Gramaglia, entourée de Séverine Canis-Froidefond, André Garino et Jean-Luc Nguyen, s’exprime devant les membres du Conseil Economique et Social © Charly Gallo / Direction de la Communication

Lundi 19 février, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, répondant à l’invitation d'André Garino, Président du Conseil Economique et Social, s’exprimait devant les membres de cette assemblée. Elle était accompagnée de Jean-Luc Nguyen, Directeur de la Mission pour la Transition Energétique et de Séverine Canis-Froidefond, Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Marie-Pierre Gramaglia a présenté dans un premier temps le Pacte National pour la Transition Energétique. Rappelant les principales actions en cours et à venir, telles que la mise en ligne du cadastre solaire et d’un site dédié - www.cadastresolaire.mc et transition-energetique.gouv.mc -, elle a ensuite précisé les grands axes du Pacte, ses objectifs et comment adhérer à sa Charte d'engagement.

Dans un second temps ont été évoquées les grandes lignes du projet de mise en place d'un Transport en Commun en Site Propre (TCSP). Une série de questions / réponses portant notamment sur la mobilité, les déplacements et la qualité de vie, a conclu ce moment.