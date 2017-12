Pelagos : Cyril Gomez prend la Présidence de la Réunion des Parties à l'Accord

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

Ludovic Schultz, Chef de la délégation française, représentant S.E. M. Xavier Sticker, et Cyril Gomez, Chef de la délégation monégasque. © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Dans le cadre de la 7ème Réunion des Parties à l'Accord Pelagos, se tenait, ce matin, la passation de pouvoir entre la Présidence sortante et la Présidence entrante, assurée par la Partie monégasque en la personne de Cyril Gomez, Directeur Général du Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

Cyril Gomez, Chef de la délégation monégasque*, succède à S.E. M. Xavier Sticker, Chef de la délégation française, en tant que Président de la Réunion des Parties à l'Accord. Il assurera la Présidence pour les deux prochaines années.

Pour rappel, l’objectif de l’Accord Pelagos est de protéger les mammifères marins et leurs habitats de toute menace d’origine anthropique. Le Sanctuaire constitue un espace maritime de

87 500 km² et représente, en Méditerranée, la plus grande aire marine protégée et l’unique aire marine internationale dédiée à la protection des mammifères marins.

* La délégation monégasque à la Réunion des Parties est composée de Valérie Davenet, Directeur de l'Environnement, Chef de délégation entrant à la Réunion des Parties, Sylvie Tambutte, Directeur de recherche au Centre Scientifique de Monaco, Point Focal National, Armelle Roudaut-Lafon, Directeur des Affaires Maritimes, Chef de délégation au Comité scientifique et technique, Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations Extérieures et de la Coopération ainsi que de représentants du Département de l’Equipement, de l'Environnement et de l’Urbanisme, de la Direction de l’Environnement et de la Direction des Affaires Maritimes.