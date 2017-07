S.E. M. Serge Telle et Mme Marie-Pierre Gramaglia visitent les Sources Vaulabelle et Testimonio

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

S.E. M. le Ministre d'Etat et Mme Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, ont visité aujourd'hui les Sources Vaulabelle et Testimonio. Ils étaient accompagnés d'une délégation composée entre autres de M. Olivier Grunberg, Directeur Général Délégué en charge du Secrétariat Général de VEOLIA EAU FRANCE et Président de la Société Monégasque Des Eaux (SMEaux), M. Manuel Nardi, Directeur Général de la SMEaux, M. Jean-Luc Puyo, Directeur de l'Aménagement Urbain, de membres de la Direction des Travaux Publics et de représentants du Groupe Marzocco (maître d'ouvrage délégué de l'opération Testimonio).

copyright - Direction de la Communication / Charly Gallo

La délégation s'est rendue à la Source Vaulabelle, puis s'est déplacée sur le chantier Testimonio II pour une visite de la galerie en cours de construction qui devra à terme capter la source Testimonio en amont.

Cette visite marque l’importance que revêt, pour le Gouvernement, la préservation de la source Testimonio qui constitue à ce jour la plus grande ressource locale en eau potable de la Principauté.

Pour mémoire, les 6 sources de la Principauté - Ingram, Testimonio, Marie, Vaulabelle, Puits nord, et Alice - assurent entre 30 et 50% de sa consommation annuelle. L’eau, stockée dans les 7 réservoirs de la Principauté, alimente le réseau de distribution qui dessert la totalité du territoire, transportant 5.000.000 m3 par an.

La SMEaux assure entre autres la production locale après traitement sur son usine du Larvotto, ainsi que le stockage et le transport de l'eau jusqu'aux consommateurs. Elle gère également l'usine d'épuration (Usine de Traitement des Eaux Résiduaires ou UTER) vers laquelle transitent les eaux usées de la Principauté et de Beausoleil. 40 agents assurent la continuité des services publics indispensables, 24h/24, 365 jours par an.

