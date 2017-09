Succès pour la 16è édition de la Semaine européenne de la mobilité

Actualité du thème "L'Environnement"

Dépêche

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

A l’initiative de la Direction de l’Environnement, Monaco s’associait, la semaine dernière, à la

16è édition de la Semaine Européenne de la Mobilité. Dans ce cadre, la fête de la mobilité se déroulait à la plage du Larvotto, ce week-end.

Ces deux journées ont rencontré un vif succès : le public a en effet procédé à de nombreux essais de véhicules électriques - vélos, Mobee, deux et quatre roues.

Des ateliers récréatifs et sportifs étaient également dédiés aux plus jeunes. Un jeu ludo-éducatif de sensibilisation aux différentes formes de mobilité (voiture, vélo, bus, marche à pied) était proposé aux enfants. Les plus grands pouvaient s'affronter autour de différents challenges : "Course de la mobilité", "Draw your city", "Décris ta vie à vélo", "Qui marche le plus ?",

" Acrobates en ville", "La chanson pour la planète", "La chasse aux énergies", etc.

Par ailleurs, le dimanche, de 10h à 18h, l’avenue Princesse Grace était partiellement fermée aux véhicules thermiques pour permettre aux vélos, rollers et skate-boards de circuler au sein d'une zone sécurisée du quartier du Larvotto

Plus d’informations :

Direction de l’Environnement - environnement@gouv.mc