Une délégation de la Principauté à la COP 23, à Bonn

Une délégation de la Principauté est présente depuis le 4 novembre à Bonn, en Allemagne, pour participer à la 23ème Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 23).

La Conférence de Bonn fait suite à la Conférence de Paris (COP21) et à la Conférence de Marrakech (COP 22). Son but est d’avancer dans l'élaboration des différentes lignes directrices, modalités et procédures permettant la pleine et entière mise en œuvre de l'Accord de Paris.