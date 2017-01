Pics de consommation électrique les 17 et 18 janvier 2017, entre 18h et 20h

Actualité du thème "Un engagement de niveau international"

Communiqué de presse

Face à cette situation exceptionnelle, le Gouvernement Princier et la SMEG appellent l'ensemble des consommateurs de Monaco à réduire leur consommation d'électricité entre 18h et 20h pour contribuer à passer sans incident ces pics prévus sur la région. Par ailleurs, les partenaires d’ÉcoWattPACA invitent les habitants de la région à adopter les Éco’Gestes pour une meilleure maîtrise de la consommation électrique : www.ecowatt-paca.fr/ecogestes/la-liste-des-ecogestes/

© ecowattpaca

Pour mémoire, la Principauté de Monaco s’est associée en 2010 à l’initiative de RTE pour la mise en œuvre du site ÉcoWatt PACA, outil qui prévoit et signale les journées d’hiver où se produisent, entre 18h et 20h, les plus fortes pointes de consommation électrique à l’échelle régionale. Le site permet de suivre en temps réel l’état du réseau électrique de l’Est de la région PACA et permet ainsi aux particuliers, entreprises et collectivités de la région d’adapter leurs comportements de consommation, dans une démarche éco-citoyenne.

Quelques gestes simples à réaliser permettent de réduire la consommation :

éteindre la lumière dans les pièces inoccupées ;

chauffer efficacement son logement : 19°C suffisent à votre bien-être. Fermer les volets, tirer les rideaux pour conserver la chaleur ;

éteindre les appareils électriques en veille à domicile ou sur le lieu de travail (TV, lecteur DVD, Hifi, ordinateurs, imprimantes, etc.) ;

utiliser les appareils électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge) de préférence la nuit ;

privilégier l’utilisation d'ampoules basse consommation.

Plus d'infos : www.ecowatt-paca.fr