22ème Journée Européenne du Patrimoine - Le patrimoine insolite

La 22ème édition de ce rendez-vous devenu incontournable mettra en lumière la richesse et la diversité du patrimoine insolite, présent en Principauté. Anecdotes historiques, activités originales et lieux méconnus de la Principauté seront au programme de cette journée un peu particulière.

Depuis plus de vingt ans, la Journée Européenne du Patrimoine de Monaco , coordonnée par la Direction des Affaires Culturelles, permet aux visiteurs la découverte de sites touristiques de la Principauté et les convie à des visites exceptionnelles, dans des lieux habituellement fermés au public.