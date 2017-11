42e Festival International du Cirque de Monte-Carlo - Du 18 au 28 janvier 2018 - Communiqué n° 1

Actualité du thème "La Culture"

Il y a 250 ans, en 1768, un jeune hussard, Philip Astley, présentait à Londres en plein champ, près du pont de Westminster, sur une piste circulaire de 13m de diamètre, un spectacle équestre associé à des numéros venant de la foire : jongleurs, équilibristes, funambules et mêmes animaux dressés (singes et chiens). Le cirque moderne venait de naître… à cheval !

L’ambiance musicale était assurée par un orchestre de cornemuses et Mme Astley était au tambour.

Les intempéries arrivant, Philip Astley mêla à la terre de la piste de la sciure qui allait donner sa teinte jaune au manège, teinte qu’il a conservé jusqu’à nos jours.

Philip Astley, inventeur du cirque moderne, tout comme de la piste telle que nous la connaissons, allait rapidement traverser la Manche, invité à se produire en France par le roi Louis XVI.

Pour rendre hommage à Philip Astley, S.A.S. la Princesse Stéphanie, Présidente du Comité d’Organisation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, a choisi d’inviter sur la célèbre piste de Fontvieille le meilleur « Pas de deux équestre » de l’histoire du cirque moderne, composé de Jozsef Richter Junior et de sa jeune épouse Merrylu.

Un des moments les plus forts et les plus époustouflants de ce numéro est l’équilibre réalisé par Merrylu sur la tête de son époux, lui-même debout sur deux chevaux tournant autour de la piste.

Le Festival du Cirque de Monte-Carlo, qui tient à faire vivre le cirque traditionnel, se veut aussi un lieu de création et d’innovation. Le Comité d’Organisation a convié au Festival le trio Simet dans pour son numéro « Astronautes » : les trois artistes hongrois réalisent des équilibres stupéfiants sur leur immense sémaphore en mouvement sous la coupole du chapiteau. Un travail aérien de haute voltige qui ne manquera pas de séduire le public !