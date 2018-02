Collection NMNM – Sélection d’œuvres acquise grâce au soutien d’UBS Monaco

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

Vue d’exposition, œuvres de João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Daniel Steegmann Mangrané, Matti Braun, et Francesco Gennari © - Direction de la Communication / Charly Gallo

Au troisième étage de la Villa Paloma, le Nouveau Musée National de Monaco présente une exposition d’acquisitions récentes réalisées grâce au soutien d'UBS (Monaco) S.A. 11 œuvres sont présentées sur les 19 acquises dans le cadre de ce partenariat : celles de Matti Braun, Nathalie Du Pasquier, Francesco Gennari, Apostolos Georgiou, Jef Geys, João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Roland Flexner, Jean-Michel Sanejouand et de Daniel Steegmann Mangrané.

UBS soutient en effet les expositions du NMNM depuis 6 ans en tant que partenaire principal, et son engagement s’est étendu à l’enrichissement et la pérennisation des collections nationales d’art contemporain. Cette présentation de la collection est l’un des temps forts du programme 2018 du NMNM.

La dotation UBS a permis au musée, en complément du budget alloué par l’Etat, de développer son fonds d’œuvres importantes, conçues par des artistes vivants et correspondant aux grands axes de réflexion et de recherche qui organisent notre politique d’acquisitions.

Arts, sciences et techniques, autour notamment de l’histoire de la photographie et du cinéma ou des dispositifs automatisés… Paysage comme construction mentale et non plus naturelle, territoire fondé sur la transgression des frontières et l’altérité… La performance, la mise en scène et les décors, leurs représentations, leurs déclinaisons… constituent ces zones d’exploration.