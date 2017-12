Designing Dreams, A Celebration of Léon Bakst distingué par le New York Times

Actualité du thème "La Culture"

Le catalogue de l’exposition Designing Dreams, A Celebration of Léon Bakst a été désigné par le New York Times comme l’un des meilleurs livres d’art de l’année 2017.

Roberta Smith, critique d’art au sein de la rédaction du quotidien américain, a choisi dans sa sélection de mettre à l’honneur la publication consacrée à l’exposition du même nom présentée par le Nouveau Musée National de Monaco à la Villa Sauber du 23 octobre 2016 au 15 janvier 2017.

Cette publication dirigée par Célia Bernasconi, John E. Bowlt et l’artiste Nick Mauss, réunit les contributions scientifiques d’éminents chercheurs, historiens de l’art et de la danse, entendant ainsi rendre un hommage vibrant au plus grand scénographe de l’ère moderne. Il met en lumière les plus belles réalisations de Bakst pour la scène, mais entend aussi démontrer son influence décisive dans le domaine du design textile et de la mode.

Les couvertures en tissu de chaque ouvrage, disponibles en cinq couleurs, ont été peintes au pochoir par Nick Mauss, au cours d’une résidence à Monaco, en s’inspirant de motifs créés par Léon Bakst.

La publication Designing Dreams, A Celebration of Léon Bakst met ainsi à l’honneur le livre comme forme d’art et présente en détail les dessins, les costumes et les motifs pour étoffes de Bakst, ses écrits inédits sur la décoration et la mode, de nouvelles études sur ses sources d’inspiration et sur le rayonnement de sa vision, mais aussi les vues d’installation et la scénographie réalisée in situ par Nick Mauss.