Deuxième chapitre de l’exposition Welcome (To The Teknival) de Kasper Akhøj

© - Direction de la Communication - Charly Gallo

Le NMNM accueille depuis le 2 juin à la Villa Sauber une exposition de photographies de Kasper Akhøj Welcome (To The Teknival), consacrée à la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. L’exposition vient de s’enrichir de nouveaux clichés, réalisés en juillet 2017 par l’artiste, qui clôt ainsi un travail entamé en 2008. Le public peut donc maintenant admirer, dans un accrochage dynamique, 63 clichés qui sont un écho au portfolio réalisé par l’architecte Eileen Gray lors de la construction de la villa E-1027, en 1929.

Kasper Akhøj présente par ailleurs, dans la vidéo room de la villa Sauber, un nouveau film intitulé C2RMF75602, produit par le NMNM, et retraçant la restauration d’un tableau du

16e siècle intitulé Portrait de femme, attribué à Le Titien.

Ce film tourné en 16 mm crée de magnifiques passerelles avec Welcome (To The Teknival), les deux œuvres posant de nombreuses questions inhérentes à la conservation et à la restauration du patrimoine.