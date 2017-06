F(ê)aites de la danse Grande nuit de la danse à Monaco J-20

Actualité du thème "La Culture"

Communiqué de presse

Barre géante ©DR

Le samedi 1er juillet, Monaco célèbrera la danse en proposant au public une nuit entièrement dédiée à cet art.

Née de la volonté commune des Ballets de Monte-Carlo, du Gouvernement Princier et de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, de créer un événement à grande échelle, F(ê)aites de la danse, transformera pour une nuit la Place du Casino en une immense piste où professionnels et amateurs se mêleront au rythme des musiques les plus variées.

F(ê)aites de la danse débutera à 18h, par une barre géante installée autour de la Place du Casino sur laquelle le public pourra venir s’échauffer en compagnie des danseurs et des danseuses des Ballets de Monte-Carlo.

Près d'une quarantaine d’événements s’enchaîneront ensuite en continu jusqu'à 6h du matin. Spectacles, animations en plein air, ateliers d’initiation aux danses du monde, artistes de rue, Battles Hip-hop, Pole Dance, boîte de nuit à l’Opéra, Dancefloor géant, bals musettes. Plus de 250 artistes pros et amateurs auront pour unique mission de faire danser le public jusqu’à l’aube.

Pour les plus passionnés, un Marathon de la Danse, se déroulera entre 18h et minuit, les 30 couples inscrits devront danser le Tango, la danse africaine, la salsa, la valse, le Jazz et le rock/swing.

A minuit, les Ballets de Monte-Carlo présenteront une création imaginée par Jean-Christophe Maillot sur une musique d’Antonio Castrignano, qui donnera également un concert ce soir-là.

Dès la fin de leur spectacle, les danseurs initieront un Flash mob en invitant l'ensemble du public à se joindre à eux.

La nuit se poursuivra avec un immense Dancefloor en plein air, puis dans l'Opéra de Monte Carlo qui se transformera en boîte de nuit avec DJ " Greg Boust". A l'extérieur, une discothèque muette – 1 000 casques seront loués- permettra aux plus chevronnés de danser jusqu'au petit matin.

F(ê)aites de la danse : Samedi 1er Juillet, Place du Casino, entrée libre et gratuite

Toutes les infos : http://www.balletsdemontecarlo.com/fr/feaitesdeladanse

