F(ê)aites de la danse J-4 - Infos pratiques

©Michal Batory

Les Ballets de Monte-Carlo, le Gouvernement Princier et Monte-Carlo Société des Bains de Mer sortent le grand jeu en invitant le public à venir danser avec eux de la plus folle des manières ! Le 1er juillet 2017 aura lieu à Monaco la première édition de F(Ê)AITES DE LA DANSE ! Pendant huit heures, tout le quartier autour de la Place du Casino sera transformé en un gigantesque dancefloor à ciel ouvert. Plus de 250 artistes, danseurs professionnels et amateurs s’y donneront rendez-vous avec pour mission de FAIRE DANSER LE PUBLIC !

Les accès :

Le public pourra accéder à la Place du Casino par les points suivants :

Avenue de Monte-Carlo

Avenue des Spélugues

Sortie du Parking Casino Monte-Carlo (Allée des Boulingrins, côté Café de Paris)

Allée François Blanc

Les parkings :

En fonction de l'heure d'arrivée, il sera possible de se garer dans les parkings à proximité de la Place du Casino ou dans ceux plus éloignés. La fréquence de passage du Bus de Soirée sera augmentée à toutes les 20 mn pour faciliter l'accès à partir des parkings excentrés.

Les parkings les plus accessibles sont :

Casino Monte-Carlo ; Costa ; Louis II ; Grimaldi Forum ; Ostende ; Roqueville ; St Charles

et St Laurent (0,30€/heure à partir de 19h)

Les bus :

La fréquence de passage des bus à l'arrêt Place du Casino sera la suivante : 21h25, 21h45, 22h05, 22h25, 22h45, 23h05, 23h25, 23h45, 00h05, 00h25, 00h45, 01h05 puis passage à l’heure 02h05, 03h05, 04h05.

La sécurité :

Les consignes de sécurité sont détaillées dans le document ci-dessous.

A noter Il ne sera pas possible de laisser ses affaires en consigne.

F(Ê)aites de la danse : Samedi 1er Juillet, Place du Casino, entrée libre et gratuite

Toutes les infos : http://www.balletsdemontecarlo.com/fr/feaitesdeladanse

Infos pratiques : http://www.balletsdemontecarlo.com/fr/feaites-danse/infos-pratiques