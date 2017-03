« Hercule Florence. Le Nouveau Robinson » - Nouveau Musée National de Monaco

Actualité du thème "La Culture"

Le public pourra découvrir à la Villa Paloma, NMNM, une exposition consacrée à un touche-à-tout monégasco-brésilien de génie, Hercule Florence, né en 1804 et décédé en 1879. Six années de recherches auront été nécessaires à l’équipe du NMNM pour la mener à bien.

La vie d’Hercule Florence a tout de celle d’un aventurier : parti d’Europe en 1824, il rejoindra le Brésil où il passera le reste de sa vie. L’exposition retrace son parcours en trois grandes thématiques :

- La participation à l’Expédition Langsdorff, financée par le tsar Alexandre Ier, à la découverte du Mato Grosso à laquelle il participera en tant que dessinateur et cartographe. Ses croquis de la nature et des tribus indigènes sont un précieux témoignage ethnographique et sont réalisés en parallèle de ses recherches dans le domaine de l’impression. A noter également une salle consacrée à son invention appelée Zoophonie, système de notation musicale des chants d’oiseaux qui jetait les bases de la bio- acoustique.

- Les recherches pour la reproduction de documents (Florence était préoccupé par la possibilité d’imprimer à un coût modéré avec un matériel léger), mais aussi la création de « papier inimitable » destiné à devenir papier monnaie ainsi que les premières recherches avec des sels d’argent, qui en font un des pionniers de la photographie, mot qu’il sera le premier à écrire en octobre 1833.

- Les études de ciel, destinées aux jeunes peintres paysagistes, croquis représentant les différentes lumières des ciels brésiliens.

En parallèle, des artistes contemporains, tels Linda Fregni Nagler, Lucia Koch, Jochen Lempert, Leticia Ramos et Daniel Steegmann Mangrané, travaillant sur des thématiques proches ont été invités à participer à cette exposition en présentant des œuvres qui font écho à celles de Florence.