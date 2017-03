Les Rencontres Philosophiques de Monaco s'exportent à Paris

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

©Nina Koltchitskaia

C'est à la Maison des Océans qu'une première soirée de conférences a été proposée à Paris par les Rencontres Philosophiques de Monaco le 28 mars. A l'invitation de Charlotte Casiraghi et des membres fondateurs des Rencontres, les philosophes Frédéric Gros et Marc Crépon ainsi que la sociologue Gisèle Sapiro sont intervenus sur le thème : "Philosopher maintenant, crise et nouveaux défis".

Lors de son allocution, Charlotte Casiraghi s'est notamment félicitée du partenariat avec le Gouvernement et la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports qui permet, grâce à des ateliers, de faire entrer la philosophie dans les classes dès le plus jeune âge.

Fondées en 2015 par Charlotte Casiraghi, Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly, les Rencontres Philosophiques de Monaco ont pour objectif d'ouvrir la philosophie au plus grand nombre en proposant des cycles de conférences thématiques. Après l'amour et le corps, le thème du cycle de conférences de la saison 2017-2018 à Monaco sera la violence.

Ce premier rendez-vous parisien, placé sous le signe de l'éclectisme entre art de philosopher, art de la danse, originalité culinaire et concert de Mathieu Chedid et Yaron Herman, fut l'occasion d'annoncer le colloque qui se déroulera les 7 et 8 juin à Monaco et qui portera sur : "Le temps de la conversation".

Pour plus d'informations : www.philomonaco.com