Vendredi 26 et samedi 27 janvier prochains auront lieu les célébrations de la Sainte Dévote, Sainte Patronne de Monaco.

Ces célébrations correspondent à une des plus anciennes traditions de la Principauté de Monaco, tradition qui a imprégné la culture nationale dans des domaines aussi divers que la religion, le folklore, les croyances populaires, l'histoire, la littérature, les arts, la peinture, la musique, la numismatique et la philatélie.

Elle est issue de la légende dite « Légende de Sainte Dévote » transmise par un document médiéval, tradition tenant une place privilégiée au cœur des Monégasques et attestée de façon permanente au cours des siècles dans l'histoire de la cité.

Selon cette légende, Devota (Dévote), jeune chrétienne native de Corse aurait été martyrisée par le préfet Barbarus sous les Empereurs Dioclétien et Maximien à une date que l'on pourrait situer en 303 ou 304. Son corps, dérobé pendant la nuit suivante par des fidèles, fut mis dans une barque, amené à Monaco et enseveli dans une chapelle du vallon dit « des Gaumates », près du port, le 27 janvier de la même année.

Sous Honoré II, au XVIIème Siècle, Sainte Dévote est devenue patronne de Monaco.

Depuis 1874, la tradition est perpétuée chaque année : une barque sur bûcher est brûlée en présence du Souverain et de la Famille Princière, accompagnés des personnalités monégasques. Une fois la barque brûlée, un feu d’artifice est tiré sur le Port Hercule.

Le 27 janvier, jour de la Fête, une messe solennelle est célébrée en la Cathédrale par l’Archevêque du Diocèse. Assistent à cette cérémonie, la Famille Princière, le gouvernement Princier, les assemblées élues et les corps constitués ainsi que de nombreux fidèles. Après la cérémonie, une procession avec la participation des pénitents de l’Archiconfrérie de la Miséricorde prend la direction du Palais Princier avec la châsse contenant les reliques escortée par les Carabiniers du Prince.

La procession s’arrête sur la Place du Palais. Une Garde d’honneur et l'orchestre des Carabiniers du Prince lui rendent hommage. Un célébrant bénit alors la Famille Princière avec les reliques. La procession se dirige ensuite vers les remparts, un autre célébrant bénit Monaco et sa population. Enfin de retour devant la cathédrale, un dernier célébrant bénit la mer et les pêcheurs.

En savoir plus : www.saintedevotemonaco.com

Célébrations de la Sainte Dévote :

VENDREDI 26 JANVIER 2018

10h30 Eglise Sainte Dévote : messe des traditions, en langue monégasque.

Bénédiction de la mer

* * *

18h30 Port Hercule : Hommage à Sainte Dévote

Entrée de la Barque portant les reliques dans le port

devant le Yacht Club de Monaco : envol d'une colombe et

départ de la procession devant le Yacht Club de Monaco, sur le Quai Louis II

* * *

18h45 Arrivée de la Barque et des reliques – Vallon des Gaumates

Arrêt de la procession,

Remise des reliques et bénédiction de la ville

(avec la présence des Carabiniers du Prince)

***

18h45 depuis l'avenue Président J.F. Kennedy :

Suite de la procession

avec les reliques de Sainte Dévote

* * *

19h00 Eglise Sainte Dévote : Salut du Très Saint Sacrement,

en présence de S.A.S. le Prince le Prince Albert II et de la Famille Princière

et présidé par S.E. Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco.

* * *

19h30 Parvis de l’église Sainte Dévote : Embrasement de la

Barque Symbolique par la Famille Princière

* * *

A l’issue, depuis le Quai Rainier III : Feu d’artifice

présenté par la Société « Flash Art Monaco Entertainment ».

SAMEDI 27 JANVIER 2018

9h55 Cathédrale : accueil des Reliques par les Membres du

Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde.

* * *

10h00 Cathédrale : Messe Pontificale présidée par

Mgr Youssef Antoine Soueif, archevêque Maronite de Chypre

Programme Musical

Entrée : Grand-Orgue

Chant d’entrée : « Cantique à Sainte Dévote » - Mgr. Louis-Lazare Perruchot

Ordinaire : Messe de Saint-Boniface-Markus Wittal

Psaume responsorial : Ps. 33 "Qui regarde vers Dieu resplendira" -Jehan Revert

Chœur, orchestre à cordes et orgue

Alleluia : « du Jubilé » - Jean-Paul Lécot

"Credo in unum Deum"

Prière universelle : « Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs »

Offertoire : Grand-Orgue

Anamnèse : « Il est grand le mystère de la Foi »

Communion : Grand-Orgue

Chant de communion : "Le roi d'amour est mon pasteur" –Charles Gounod

Prière pour S.A.S. le Prince Souverain

Bénédiction Pontificale Solennelle

Sortie : Grand-Orgue

Maîtrise de la Cathédrale et Petits Chanteurs de Monaco

Direction : Pierre Debat, Maître de Chapelle

Grand-Orgue : Olivier Vernet, Titulaire

Orgue de Chœur : Jean-Cyrille Gandillet, Titulaire

* * *

11h15 Monaco-Ville : Procession solennelle des Reliques,

sous la présidence de Leurs Excellences et avec la participation :

des membres du Clergé,

de la Maitrise de la Cathédrale,

des Pénitents de la Vénérable Archiconfrérie de la Miséricorde

de la délégation du Conseil Municipal de Lucciana,

et de la Musique municipale

Parcours :

Rue Bellando de Castro,

Place du Palais : Bénédiction de la Maison Souveraine

et de la Famille Princière,

Depuis les Remparts : Bénédiction de la Ville,

Parvis de la Cathédrale : Bénédiction de la mer

par Leurs Excellences

16h00 Eglise Sainte Dévote : Concert d'Orgue

Johannes Skudlik

(organisé par la Direction des Affaires Culturelles de Monaco en collaboration avec la Paroisse Ste-Dévote et l'Association InTempore Organi.