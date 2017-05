Monaco Info consacre une émission à Hercule Florence

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

Inventeur de la zoophonie, système de notation musicale des chants d’oiseaux, et de la polygraphie, procédé d’impression basé sur les principes de la photographie, Hercule Florence (1804-1879, monégasco-brésilien) mit au point un procédé photographique dès 1833 au Brésil, indépendamment des recherches menées en Europe à l’époque, et fut le premier à utiliser le terme de « photographie ».

Thomas Fouilleron, Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais Princier, et Cristiano Raimondi, commissaire, ont participé à cette émission, présentée par Françoise Gamerdinger, Directeur adjoint des Affaires Culturelles, et la journaliste Alexandra Pani.

La Table des Matières sera ensuite rediffusée régulièrement sur l’antenne de Monaco Info.