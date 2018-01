NMNM –Villa Sauber LAB#2, Hors Catégories

Actualité du thème "La Culture"

Vue d’exposition du LAB#2, œuvres de Berger&Berger - © Direction de la communication / Manuel Vitali

Le Nouveau Musée National de Monaco présente LAB#2, Hors Catégories jusqu'au 18 mars 2018 à la Villa Sauber avec Berger&Berger, Patrick Corillon, Félix Dol Maillot et Damien MacDonald.

Initié à la Villa Sauber il y a deux ans, Le LAB consiste à faire du musée un laboratoire et rendre cristallines les expériences qu’on y mène. Inciter les publics à regarder le musée en même temps qu’ils le parcourent et ne plus être de simples visiteurs : transformer leur passage en partage.

Cette seconde édition, propose de poursuivre la redéfinition du musée; mieux : d’en finir avec les définitions. Sortir des sentiers battus avec des créateurs hors catégories qui bousculent le sens du mot artiste par des pratiques protéiformes. Aux invités, désormais, d’interroger le lieu qu’ils investissent, pour exposer cette remise en question.

Dans cette exposition cinq artistes imaginent le musée de l’avenir. Leurs propositions s'ajoutent à l'exposition des œuvres de Michel Blazy, né à Monaco et reconnu internationalement pour sa pratique consacrée aux matières périssables.

Entrée gratuite.