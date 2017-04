Présentation de F(ê)aites de la danse

Actualité du thème "La Culture"

Jean-Christophe Maillot, Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo ; Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et Jean-Luc Biamonti, Président Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer lors de la présentation de la 1ère édition de F(ê)aites de la Danse ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Vendredi 7 avril 2017, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Biamonti, Président Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), et Jean-Christophe Maillot, Chorégraphe-Directeur des Ballets de Monte-Carlo ont dévoilé à la presse le concept et le programme de la première édition de F(ê)aites de la danse qui se déroulera sur la Place du Casino le 1er juillet.

Pour la première fois en Principauté, tout le quartier du Casino sera transformé en un gigantesque dancefloor à ciel ouvert . Au programme : Marathon de la danse, barre de danse géante, spectacles divers, tarentelles endiablées, danses de salon, rétro-dancing, danses du monde, Hip Hop, Yamakasi et bien d'autres encore !

Au-delà de sa composante spectacle à grande échelle, la manifestation se veut être une invitation au public à prendre une pleine part au spectacle et à danser avec les artistes.

En effet, la participation du public est au cœur de cet événement co-organisé par les Ballets de Monte Carlo, le Gouvernement Princier et la SBM, réunis dans la volonté d’offrir cette nuit inoubliable. Comme l'a souligné Jean-Christophe Maillot : "Avec la diversité de spectacles, de concerts, d'animations et de performances en tout genre que nous allons proposer, les 5.000 personnes attendues ne pourront pas ne pas trouver une bonne raison de danser. Pour cette manifestation exceptionnelle, le rapport artiste-public a été complètement renversé : les danseurs ne dansent pas pour le public, ils viennent le faire danser".

Cet événement exceptionnel, ouvert à tous et libre d’accès, accueillera à partir de 18h jusqu’au petit matin, artistes, danseurs professionnels et amateurs, ainsi que le public pour un moment de communion et de partage autour de la musique et de la danse.