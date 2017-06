Présentation de la saison 2017/2018 du Théâtre Princesse Grace

Actualité du thème "La Culture"

Communiqué de presse

©Direction de la Communication / Charly Gallo

En présence de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur et de Jean-Charles Curau, Directeur des Affaires Culturelles, la saison 2016-2017 du Théâtre Princesse Grace vient d’être révélée par Françoise Gamerdinger, Directeur-Adjoint des Affaires Culturelles : une saison qui présentera pas moins de 28 spectacles et verra se produire de nombreux comédiens de renom parmi lesquels Pierre Arditi, Jacques Weber, Fanny Ardant, Daniel Mesguich, Chantal Ladesou, Laetitia Casta, Patrick Timsit, Niels Arestrup, Kad Merad et bien d'autres encore.

La saison s’ouvrira le mardi 26 septembre avec "L'être ou pas", avec Pierre Arditi et Daniel Russo.

Parmi les temps forts : "Edmond" de Alexis Michalik, qui a remporté 5 Molière 2017 ; "Croque-monsieur" avec Fanny Ardant qui succède de nombreuses années après à Jacqueline Maillant ; et en collaboration avec la Fondation Prince Pierre de Monaco, "Vient de paraître", avec Jean-Paul Bordes, Molière 2017 du comédien dans un second rôle.

Par ailleurs, cette année, durant une semaine, le Théâtre accueillera en résidence Thomas Le Douarec qui adaptera et mettra en scène "L'Idiot" de Fiodor Dostoïevski, une création à découvrir pour le public monégasque le lundi 7 mai 2018 à 20h30.

Le programme se terminera le 17 mai 2018 avec "Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient" d'après Raymond Devos avec Elliot Jenicot de la Comédie-Française.

Programmation complète, informations et tarifs sur : www.tpgmonaco.mc