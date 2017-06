Saison estivale de la Direction des Affaires Culturelles

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, Jean-Charles Curau, Directeur des Affaires Culturelles, Françoise Gamerdinger, Directeur-Adjoint, Olivier Vernet, Directeur artistique du Festival d'Orgue et Jo Bulitt, programmateur de la saison du Théâtre du Fort Antoine, viennent de présenter les prochaines manifestations organisées par la Direction des Affaires Culturelles :

- le Forum des Associations Culturelles (10 et 11 juin, de 14h à 18h30 - Auditorium Rainier III)

Pour plus d'informations : +377 98 98 83 03

- le 12e Festival International d’Orgue (du 2 juillet au 20 août, les dimanches à 17 heures – Cathédrale de Monaco)

Pour plus d'informations : www.festivalorguemonaco.com

- la 47e édition du Théâtre du Fort Antoine (du 10 juillet au 14 août, les lundis à 21h30)

Pour plus d'informations : www.theatrefortantoine.com

Patrice Cellario a souligné que la Direction des Affaires Culturelles était bien plus qu'un service administratif : "c'est un service qui crée et propose une programmation différente et des événements culturels multiples, notamment durant la période estivale".