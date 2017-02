6e Forum de la Formation en Alternance et 11e Rencontre des Métiers de la Banque et de la Finance : un bilan très positif

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

L'événement, qui connait un succès grandissant, a rassemblé tout au long de la journée plus de 500 visiteurs. 85 enseignes y étaient représentées : 27 écoles - auxquelles s'ajoute le Centre d'Information de l'Education Nationale -, 16 banques et 42 entreprises.

Mme Sophie Vincent, Directeur Adjoint du Travail, était en charge de l’évènement. Elle précise : « L’objectif du Forum est de renforcer l’usage de ce véritable outil de recrutement qu’est l’alternance. Il nous faut donc maintenir le nombre de visiteurs tout en continuant de tisser des liens entre le Service de l’Emploi - la Cellule Emploi-Jeunes, notamment - et les entreprises. Cette année est marquée par un double-record : le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage signés - 147, soit 30% de plus que l'année dernière - ainsi que le nombre d'enseignes présentes à ce Forum".

M. Stéphane Valeri, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a visité la manifestation. Il s’est longuement entretenu avec les responsables d’entreprises et d’écoles, ainsi qu'avec certains Jeunes présents sur place.

A l’issue de la journée, trois Lauréats (ainsi que leur Maître d'Apprentissage) ont reçu un Trophée de l’Apprentissage valorisant leurs parcours exemplaires, aux plans scolaire et professionnel :

- Prix des Meilleurs Apprentis :

M. Kevin Mottais (KPMG GLD et Associés)

Mlle Anne-Dorothée Scariot (BNP PARIBAS)

- Prix Spécial du Jury : Mlle Sabrina Gottenkieny (CRUDELI MONACO)

Ces 4e Trophées de l'Apprentissage ont été remis en présence du Conseiller-Ministre Stéphane Valeri, de M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances et de l'Economie, de M. Marc Burini, Vice-Président du Conseil National, de M. André Garino, Président du Conseil Economique et Social, de nombreux professionnels des entreprises et des banques ainsi que de parrains et marraines ayant rejoint le dispositif de parrainage-jeunes mis en place en 2014 par le Service de l’Emploi.

Un reportage à suivre dès ce soir sur Monaco Info.