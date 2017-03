Actions de sensibilisation et de prévention contre le VIH-SIDA auprès des élèves de la Principauté : Acte III

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

© Manuel Vitali - Direction de la Communication

Dans le cadre des actions de prévention contre le VIH proposées par la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en étroit partenariat avec «Fight Aids Monaco» et la Croix-Rouge monégasque, 112 élèves des 4 classes de Seconde du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco ( LTHM) ont participé, ce jour, à un « déjeuner branché » au restaurant d’application « Le Cordon d’Or ».

Ces temps de convivialité, initiés dès 2008 par une élève du LTHM, permettent aux élèves d’aborder avec des intervenants rompus à ce type d’échange, les questions liées à la prévention du VIH, aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et d’une manière plus générale à la sexualité.

Les « déjeuners branchés » accueillent séparément les garçons et les filles (41 filles et 71 garçons cette année) par table de 5 à 6 convives.

Rappelons que durant les mois de février et mars, 6 déjeuners branchés, financés par la Croix Rouge Monégasque, ont été organisés, sous la bienveillante autorité de l’animatrice du Foyer Socio-Educatif et de l’assistante sociale du LTHM, et avec le soutien de 4 bénévoles de « Fight Aids Monaco ».