Conférence de presse – Rentrée scolaire 2017 / 2018

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

En présence de M. Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, et de Monseigneur Bernard Barsi, Archevêque de Monaco, Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a présenté les chiffres clés et les principales novations de la rentrée scolaire 2017 / 2018 placée pour elle « sous le signe de l’excellence et de l’épanouissement ».

Parmi les nouveautés, elle a souligné, dans le Primaire, l’élargissement du dispositif « réussite des élèves » (maîtrise des compétences en lecture), la campagne de formation des enseignants du 1er degré en Mathématiques et l’expérimentation d’un code vestimentaire auprès des élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école de la Condamine. Dans le Secondaire, les nouvelles actions concerneront la 1ère promotion d’élèves du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco passant la mention européenne au baccalauréat professionnel, l’introduction de la philosophie pour la voie du baccalauréat professionnel et l’ouverture d’une section européenne « anglais » en classe de seconde générale et technologique au Lycée François d’Assise – Nicolas Barré.

A noter également, la création d’une classe d’Adaptation Primaire à l’Ecole Saint-Charles et d’une classe d’Adaptation et d’Intégration Scolaire (A.I.S.) dans l’enseignement secondaire au collège Charles III, pour aider davantage encore les élèves les plus fragiles.

Ils seront 5.878 élèves (4.587 dans le public et 1.291 dans le privé sous contrat *) à retourner en classe lundi. Citant l’Emile de Rousseau, Isabelle Bonnal a fixé comme priorité à la communauté éducative de « donner aux élèves le désir d’apprendre ».

*Chiffres arrêtés au 31/08/2017