du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

De gauche à droite : Jean-Marc Deoriti, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, S.E. Mme Evelyne Genta, Ambassadeur de Monaco au Kazakhstan et Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur. © - Direction de la Communication / Charly Gallo

Dans le cadre d'un projet pédagogique, les élèves de la Section Industrielle du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM) ont réalisé deux vélos à assistance électrique. L’un de ces vélos sera présenté dans le Pavillon de Monaco lors de l'Exposition Internationale d'Astana où 12 élèves du LTHM et leurs accompagnateurs se rendront entre le 7 et le 15 juillet 2017.

S.E. Mme Evelyne Genta, Ambassadeur de Monaco au Kazakhstan, a tenu à s’associer à cette initiative en apportant son soutien financier à la réalisation du projet. Cette généreuse contribution permettra d’assurer le déplacement des élèves du LTHM à Astana.

De nombreuses personnalités ont ainsi assisté le vendredi 24 mars 2017 à 11h30, au LTHM, à une cérémonie de remise de chèque, suivie d’un temps de convivialité au restaurant le Cordon d’Or.

Aux côtés de Mme Genta étaient présents Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Jean-Marc Deoriti, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.