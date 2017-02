Festival Blue Ocean

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

En novembre 2016, un groupe d’élèves de la classe de 1ère Option Internationale du Lycée Albert Ier a eu la chance de participer à un échange avec la Canterbury School of Florida. Accompagnés de leurs professeurs Mmes Biancheri et Riley, les élèves de la Principauté ont été accueillis par leurs camarades américains, eux-mêmes venus à Monaco en novembre 2015.

Cet échange, placé sous l’égide de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, s’inscrit dans le cadre du Festival de courts-métrages "Blue Ocean" auquel les élèves de la Principauté ont participé en qualité de membres de différents jurys.

A l’occasion de ce séjour, les élèves ont pu participer à un projet scientifique et culturel dédié à la faune et la flore dans les milieux méditerranéen et océanique ainsi qu’à sa dégradation du fait de la pollution et de l’action de l’homme.

Outre l’immersion dans le système scolaire américain, les élèves de la Principauté ont suivi un programme intense d’activités (exploration des mangroves en kayak, nage avec les lamantins, visites du Musée Dali, Bush Gardens).

Désireux de témoigner de la beauté de cette expérience, les élèves de 1ère Option Internationale proposent une exposition photos permanente, destinée à leurs camarades du Lycée Albert Ier, dans la perspective de les sensibiliser à la protection des océans.