Essais de véhicules électriques dans le cadre de Jeun'Elec

Dans le cadre de la 18e édition du programme Jeun'Elec, le Club des Véhicules Électriques de Monaco, en étroite collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Direction de l'Environnement, a proposé aux élèves des classes de 4ème et aux lycéens de 2nde industrielle du Lycée Technique

de participer à une journée d'essais de véhicules électriques.

Cette opération, qui s’est déroulée aujourd'hui au Parking des Pécheurs, a permis une présentation de tous les modes de transports électriques (scooters, vélos à assistance électrique, automobiles et karts). A cette occasion, un atelier de sécurité routière, animé par la Direction de la Sûreté Publique, a été proposé aux jeunes susceptibles de conduire un "deux-roues".