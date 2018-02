Le Cordon d’Or à l’heure du Numérique

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Un partenariat de qualité entre le Gouvernement Princier et la Compagnie Monégasque de Banque.

© - Direction de la Communication - Manu Vitali / prise de commande en salle

© - Direction de la Communication - Manu Vitali - sortie de la commande en cuisine

Aujourd’hui, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, accompagné de Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, dela Jeunesse et des Sports, a accueilli, au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM), Étienne Franzi, Président de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) afin de célébrer un nouveau partenariat, à l’occasion d’un temps de convivialité.

En effet, le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco est équipé depuis quelques mois de 16 IPad Air destinés à son restaurant d’application, permettant une prise de commande, innovante et plus performante, garantissant un service optimal aux nombreux clients du Cordon d’Or.

Ces supports numériques novateurs permettent aux élèves intervenant en service de procéder à la saisie rapide et précise des demandes des clients. Celles-ci sont, grâce à ces nouveaux outils technologiques, instantanément transmises en cuisine où la préparation des plats est immédiatement réalisée. Cette nouvelle procédure réduit considérablement les temps d’enregistrement des demandes des clients, de la préparation des plats commandés et de leur service effectif en salle, à l’instar de ce qui est pratiqué dans le monde professionnel.

Jean-Marc Deoriti, Proviseur du LTHM, a ainsi pu présenter aux différentes parties prenantes de ce partenariat innovant, tout l’intérêt de l'introduction des nouvelles technologies dans les apprentissages et les pratiques professionnelles des élèves du LTHM.