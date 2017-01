« Pour une meilleure orientation de nos jeunes » Agora des Métiers Après-midi de découverte professionnelle

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

©Manu Vitali - Direction de la Communication

Dans le cadre de la Journée d’Information « Pour une meilleure orientation de nos jeunes » organisée par la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, les élèves de la Principauté sont allés à la rencontre des professionnels. Organisée pour la deuxième fois à l’Auditorium Rainier III, cette journée s’inscrit dans la construction du projet d’études et du parcours professionnel des élèves aussi bien collégiens que lycéens.

L’Agora des Métiers, qui représente un temps fort de l’orientation scolaire des collégiens des classes de 3ème de la Principauté, a pour objectif de leur permettre de mieux connaître les différents métiers d’une dizaine de secteurs professionnels. Afin d’améliorer la qualité de cette manifestation, une organisation fonctionnelle a été mise en place, permettant aux élèves d’identifier les secteurs d’activités et métiers concernés. Ce temps de rencontre avec les professionnels a permis aux collégiens de bénéficier pleinement de leurs conseils et de leurs retours d’expérience.

La 6ème Après-midi de découverte professionnelle, organisée par La Commission d’Insertion des Diplômés, en collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, a permis aux élèves des classes de Terminale, BTS et DCG de s’informer sur les secteurs porteurs d’emplois en Principauté. L’objectif de cette rencontre est d’aider les lycéens et étudiants à choisir, en étant pleinement informés, une future orientation en rapport avec des filières créatrices d’emplois à Monaco et à mieux identifier le lien entre le travail au lycée et le parcours de formation qu’ils pourront construire.

Après une introduction de Monsieur Stéphane Valéri, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et de Monsieur Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ainsi que par Madame Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, quatorze intervenants professionnels se sont succédés devant plus de cinq cents jeunes de la Principauté. Ils ont présenté les secteurs d’activité porteurs d’emploi, à savoir:

o L’informatique et les nouvelles technologies

o L’hôtellerie

o Le yachting

o Les métiers de la finance

o L’expertise comptable

o La santé