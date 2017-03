Renouvellement de la convention de partenariat entre la Compagnie Monégasque de Banque et le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

De gauche à droite : Etienne Franzi, Président de la CMB, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur et Werner Peyer, Administrateur Délégué de la CMB. ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

Le 15 mars 2017 à 12h30 au sein du restaurant le Cordon d’Or, Étienne Franzi, Président de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) et Jean-Marc Deoriti, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (LTHM) ont renouvelé, pour une durée de trois ans, l’engagement fort qui les lie depuis 2011, en présence notamment de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, de Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de Werner Peyer, Administrateur Délégué de la CMB.

Rappelons que, dans ce contexte, la CMB veille à accueillir et à former aux exigences du secteur bancaire, certains élèves stagiaires du LTHM. Par ailleurs, des cours de cuisine, et d’œnologie, ainsi que des séances de dégustation sont proposés par ce lycée de prestige aux clients de la CMB.

Le Gouvernement Princier, par le biais de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Présidence de la Compagnie Monégasque de Banque se réjouissent de cet engagement commun, porteur de valeurs fortes que le monde de l’Éducation et le secteur professionnel savent partager.