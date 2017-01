Students on ice 2017

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

©Charly Gallo - Direction de la Communication

Dans le cadre du programme "Students on Ice" dont l’objectif est de promouvoir l’Éducation pour le Développement Durable, la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ont proposé, le mercredi 11 janvier 2017, aux élèves des classes de première d’enseignement général, d’assister à une projection et à une conférence sur les régions du monde où l’environnement est en danger.

Ce temps d’échange s’est déroulé au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, en présence de S.A.S. Prince Albert II.

Les deux lauréates du Concours "Students on Ice" 2016 ont présenté le reportage réalisé en août dernier pour sensibiliser leurs camarades à la fragilité de l’Arctique.

A cette occasion a été lancé le concours 2017 sur le thème de « L’Homme et la faune sauvage» qui permettra à deux élèves de partir à leur tour, dans cette région polaire, pour une mission scientifique liée à la protection de l’environnement.

Cette année, des scientifiques d’Uartic, dont le Recteur de l’Université d’Oulu en Finlande, sont venus présenter les priorités générales de recherche dans l’Arctique.