The 29th Charity Show

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

©Monaco Info

Le 20 janvier 2017, s’est déroulé à l’Auditorium Rainier III, le « Charity Show », 29ème édition du traditionnel « Christmas Show » entièrement créé par les élèves et les professeurs de l’Option Internationale du Collège Charles III.

Ce spectacle de grande qualité, relatant l’histoire du « Roi Lion », a permis aux collégiens et aux équipes pédagogiques de cet établissement de démontrer, cette année encore, un véritable talent dans la mise en scène, l’interprétation mais chacun a montré un attachement certain aux valeurs humanistes de solidarité et de générosité.

Cette année, près de 13 000 euros ont été récoltés grâce à la mobilisation des élèves et des professeurs du collège Charles III. Ces fonds seront entièrement dédiés à une grande cause, celle du Préventorium, Foyer Rainier III de Madagascar. Rappelons que près de 70 enfants souffrant de rachitisme et de malformations sont pris en charge au sein de cet établissement. Après opération, ces enfants se voient offrir soins et rééducation avant de retourner au sein de leur famille.

Il convient de noter que la Principauté contribue financièrement au fonctionnement du Foyer et les fonds recueillis par les élèves du Collège Charles III pendant le Charity Show constituent les deux tiers de la subvention totale attribuée.