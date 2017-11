Lancement du programme Matrice Smart-City Monaco

Actualité du thème "La Qualité de Vie"

Dépêche

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Le Ministre d'Etat a reçu ce jour les 30 étudiants issus de huit pays sélectionnés pour réfléchir aux problématiques liées au développement numérique de la Principauté et proposer des solutions innovantes, dans le cadre d’un partenariat qui lie l’association Matrice (association de l’école 42) et le Gouvernement, avec le soutien de Xavier Niel.

Dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir, la Principauté a souhaité nouer ce partenariat avec l'ambition de réunir des étudiants issus d'horizons différents pour qu'ils pensent aux moyens de concevoir et développer une Smart-City à Monaco. La première période, période d'immersion de 15 jours, est destinée à faire connaissance avec le pays, où ils se mettront « dans la peau d’un touriste ».

Serge Telle a souligné que "le numérique est un enjeu primordial pour la Principauté et représente une opportunité unique de se développer selon les valeurs que porte S.A.S. le Prince Souverain, tel que le développement durable. Une opportunité également de positionner Monaco comme un acteur innovant dans des secteurs qui lui sont chers, notamment le tourisme. Le programme vise à développer progressivement un nombre important de potentialités numériques et de faire de Monaco un Etat exemplaire en la matière".

* L’école 42 est un programme de formation sans cours et sans professeurs dont l'objectif est de transmettre l’esprit d’entreprendre et d’innover aux étudiants, pour qu'ils apportent des réponses ingénieuses et nouvelles aux différentes problématiques de la société à l’ère du numérique.