Parkings Publics : plus de 91 % d’usagers satisfaits

Actualité du thème "La Qualité de Vie"

Communiqué de presse

Pour mieux cerner la perception, les besoins et les attentes de ses clients, le Service des Parkings Publics a mené une enquête de satisfaction fin 2016. Un questionnaire en 31 points a été adressé à un échantillon d'abonnés. Eric Sciamanna, Chef de Service, se réjouit des résultats : « Plus de 2000 personnes ont répondu au questionnaire et les résultats, très satisfaisants, sont quasi identiques à ceux obtenus lors de notre campagne de 2010/2011 ».

Le questionnaire abordait 4 grands thèmes :

les infrastructures et leur exploitation : sécurité, propreté et ambiance

la qualité de service, notamment au travers du personnel, des matériels et de l’accueil

l'offre de stationnement concrétisée par les tarifs, les types d’abonnement et l'offre self-service

le profil des abonnés permettant de fournir un service adapté en mesurant l'évolution des besoins.

Les résultats montrent un indice général de satisfaction en progression sur les grandes missions du Service que sont la sécurité (96,7 %) et la compétence (89 %), sur la signalisation et l'ambiance (respectivement plus de 89 et 80 points d'indice favorables). La courtoisie et la propreté restent également à des niveaux de satisfaction très élevés (91,9 et 94,4 de points d’indice favorables).

Pour rappel, le Service des Parkings Publics, attaché au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, a été créé en 1998. Premier Service de l'Etat Monégasque à obtenir la double certification ISO 9001 et 14001, il gère 45 parcs de stationnement publics avec plus de 17.000 abonnés résidentiels ou travail. En prenant en compte les détenteurs de la célèbre carte Multiparc, plus de 45.000 usagers possèdent une carte « Monaco Parkings ».

Au-delà du stationnement, ce Service est conscient du rôle qui est le sien face aux défis du trafic urbain et du développement durable. Il s'est ainsi largement impliqué dans le co-voiturage et propose une offre « Parking – bus gratuits » pour les abonnés résidentiels ainsi que des remises pour les usagers utilisant peu souvent leur véhicule.

« La qualité de vie s’inscrit dans les priorités du Gouvernement Princier et je me réjouis des résultats de l’enquête de satisfaction conduite auprès des abonnés Monaco Parkings » souligne Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Elle ajoute : «Dans la démarche collective en faveur d’un développement durable de notre pays, les questions de mobilité prennent de plus en plus d’importance. Les Parkings Publics, avec l'objectif de développer une offre de service globale pour les résidents, ceux qui viennent travailler ou visiter la Principauté, sont au cœur de ce dispositif ».

- - -

A noter, par ailleurs, la réouverture récente du Parking Quai Antoine 1er, après plusieurs semaines de travaux.

Plus d'infos : www.monaco-parkings.mc/home/