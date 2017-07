7 juillet 2017 : remise en double sens de l’avenue Princesse Grace

Actualité du thème "L’aménagement de la cité"

Communiqué de presse

Vue du pont avant sa mise en service

A compter du vendredi 7 juillet 2017, l’avenue Princesse Grace, au droit de l’opération Testimonio II, sera remise en double sens de circulation.

Parallèlement, la réalisation d’un pont provisoire permettra de maintenir les deux voies de circulation sur le boulevard du Larvotto Ouest.

Pour mémoire, à l'horizon 2021, l’opération Testimonio II prévoit la livraison de :

150 logements domaniaux

une école internationale de 700 élèves

une crèche de 50 berceaux

un espace public paysager

un parking public de 800 places.

L'opération intégrera également la réalisation d’ascenseurs publics reliant l’avenue Princesse Grace et les boulevards du Larvotto et d'Italie, et sera complétée par un programme de logements privés.