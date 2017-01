Opération FANB : travaux de raccordement des réseaux urbains

Actualité du thème "L’aménagement de la cité"

Communiqué de presse

La reconstruction du futur collège/lycée d’enseignement privé « François d’Assise Nicolas Barré » (FANB), avenue de Roqueville, et la construction de la Maison Diocésaine, rue Bellevue, se poursuivent. Des travaux de raccordement de ces bâtiments aux réseaux électrique, téléphonique et en eau, sont programmés du 9 janvier à la mi-novembre 2017.

Ces travaux se dérouleront en trois phases :

9 janvier à début mars 2017 : fermeture complète de la rue Paradis. Un itinéraire de déviation sera mis en place par l’avenue Saint Michel, la rue des Genêts et la rue des Roses.

début mars à fin juin 2017 : la phase « 2 a » concernera la rue de la Source, dans sa partie comprise entre la rue des Roses et l’avenue de Roqueville. En août, la phase « 2 b » portera sur la partie comprise entre l’avenue de Roqueville et la frontière avec la France et, parallèlement, entre la rue de la Source et la rue Bellevue. Ces deux phases impliqueront une fermeture complète des voies impactées. Un schéma de circulation du quartier sera mis en place en coordination avec la Commune de Beausoleil.

début octobre à mi-novembre 2017 : la dernière phase sera réalisée entre la rue Bellevue et le boulevard Princesse Charlotte.

Pour mémoire, le futur établissement d’enseignement privé « FANB » regroupera des classes du collège du site du Rocher et celles du Lycée pour atteindre un effectif potentiel total de 750 élèves. Sa livraison est programmée pour fin 2018, pour une rentrée des élèves après les vacances scolaires d’hiver 2019.

La future Maison diocésaine sera érigée sur l’ancienne "Villa Roma" 18, rue Bellevue. Elle s'élèvera sur 5 niveaux depuis la rue Bel Respiro et regroupera les Services Pastoraux et Administratifs. Elle pourra également accueillir des études religieuses, des cérémonies et des manifestations.