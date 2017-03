Des lettres de félicitation remises à des policiers méritants

Actualité du thème "La Sécurité "

En présence des hautes autorités monégasques, Serge Telle, Ministre d’Etat, a remis hier soir en sa Résidence des lettres de félicitation à des policiers méritants, qui se sont impliqués avec dévouement et abnégation dans l’exercice de leurs fonctions.

« Je suis surtout heureux que nous rendions tous hommage à ceux qui assurent notre sécurité au quotidien, avec détermination, avec courage, avec talent. La sécurité est la première des libertés. C’est elle qui assure notre contrat social. C’est elle qui garantit notre avenir », a-t-il déclaré.

Les faits pour lesquels ces policiers se verront en outre remettre lors de la prochaine Fête nationale, à la demande expresse de S.E. M. le Ministre d’Etat, les « Agrafes des Services Exceptionnels » se sont déroulés :

- Le 18 septembre 2016, quatre policiers ont empêché une personne de se suicider, boulevard du Larvotto ;

- Le 22 décembre 2016, quatorze policiers sont intervenus dans le vol à main armé avec prise d’otage qui s’était déroulé dans la bijouterie GRAFF. Leur action a permis d’intercepter dans sa fuite le braqueur avant qu’il ne puisse quitter la Principauté. S.E. M. le Ministre d’Etat a également tenu à associer à cette action l’agent de sécurité de la société Monaco Sécurité Privée ayant donné l’alerte.

Pour finir, Serge Telle a précisé que le Gouvernement, dans un souci permanent d’amélioration des conditions de travail et conscient des efforts engagés par chacun au quotidien, avait décidé de :

- procéder à la revalorisation des heures de nuit, avec un effet au 15 novembre 2015 ;

- donner à la Direction de la Sûreté Publique de nouveaux moyens humains et matériels en 2017 ;

- faire mener une étude sur les récupérations de services faits, dans le double but d’éviter leur accroissement et de dégager des pistes de résorption de ceux d’ores et déjà accumulés.