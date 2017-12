Exercice binational SNCF en gare de Monaco

Actualité du thème "La Sécurité "

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Durant la nuit du 14 au 15 décembre a eu lieu dans la gare SNCF de Monaco un exercice binational visant à coordonner et mettre en place la chaîne de secours entre la Principauté de Monaco et le département voisin.

Le scénario de l’exercice était basé sur une explosion suivie d’un feu dans le réservoir d’essence d’une draisine intervenant sur un chantier, dans le tunnel ferroviaire de Cap d’Ail. L’accident entraînait des victimes.

Participaient à cet exercice, pour la partie monégasque, le Département de l’Intérieur, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco, le Corps des Carabiniers du Prince, la Sûreté Publique, la Croix-Rouge monégasque, le CHPG et la Direction des Affaires Sanitaires. La partie française était représentée par la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes, la SNCF et la Gendarmerie Nationale.